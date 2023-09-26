В Томской области выделили 230 млн рублей в 2023 году на жилищные сертификаты

Средства выделены по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

ТОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Почти 60 сертификатов на общую сумму более 230 млн рублей выделили в Томской области на улучшение жилищных условий чернобыльцев и жителей северных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"В 2023 году по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в Томской области распределено 57 жилищных сертификатов на общую сумму 230,184 млн рублей. <...> На сегодняшний день 44 жителя Томской области уже получили государственные жилищные сертификаты", - сказано в сообщении.

Большую часть - 54 жилищных сертификата на общую сумму 216,421 млн рублей - получили жители региона, имеющие право на соцвыплату по федеральному закону "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей". Еще три сертификата на общую сумму 13,763 млн рублей получат граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.