Эксперт: при реализации мастер-плана Петропавловска-Камчатского применят механизм КРТ

До конца октября планируется утвердить документацию о планировке территорий

ТАСС, 26 сентября. Механизм комплексного развития территорий (КРТ) будут применять при реализации мастер-плана Петропавловска-Камчатского, в частности при реконструкции центральной площади города и строительстве студенческого кампуса. Об этом сообщил главный архитектор Камчатского края Михаил Кудряшов.

"Мы будем использовать механизм КРТ при ключевом проекте [мастер-плана] - реконструкции центральной площади Петропавловска-Камчатского - площади Ленина - со строительством общественного центра", - сказал Кудряшов в ходе Российской недели ГЧП.

Он отметил, что до конца октября планируется утвердить документацию о планировке территорий. По его словам, механизм КРТ и государственно-частного партнерства планируется использовать при строительстве студенческого кампуса.

Мастер-план Петропавловска-Камчатского утвержден президентом РФ Владимиром Путиным. Общий объем финансирования до 2030 года оценивается в 150 млрд рублей. Исторический центр города фактически проектируется с нуля, поскольку промышленность постепенно вытеснила точки притяжения. Возврат исконного центра вблизи Авачинской бухты - одна из основных задач мастер-плана.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

Идею масштабной реновации городов Дальнего Востока Путин поддержал в 2021 году. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением свыше 50 тыс. человек. На Восточном экономическом форуме в 2022 году главе государства был продемонстрирован мастер-план Петропавловска-Камчатского. Мастер-план города включает строительство студенческого кампуса, научно-образовательного центра, детской краевой больницы, музея воинской славы, канатной и объездной дорог, дороги к побережью океана, а также реконструкцию системы водоотведения, объектов капитального строительства, расселение домов, сейсмостойкость которых не отвечает требованиям.