В Якутии планируют построить 50 мостов в предстоящую пятилетку

Глава региона Айсен Николаев отметил, что строительство мостового перехода через реку Лену планируется начать в 2024 году

ЯКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии планируют в предстоящую пятилетку построить в республике 50 мостовых переходов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Мы надеемся, что строительство моста через реку Нюю до конца года будет завершено. Там был ряд технических вопросов, но дорожники все проблемы решили. После ввода этого моста мы сможем дальше двинуться, войти в новую пятилетку и построить еще 50 мостов. Крупнейший из них - мост через Лену", - процитировали в правительстве главу Якутии Айсена Николаева. Мост через Нюю после ввода станет 50-м по счету мостовым переходом, введенным за последние пять лет.

По его словам, строительство мостового перехода через реку Лену планируется начать в 2024 году. В сентябре было получено заключение госэкспертизы по согласованию сметной стоимости строительства мостового перехода и правобережного подхода к нему. "Сегодня продолжается работа по проектированию левобережного подхода, которая выделена в отдельный третий этап. Общая стоимость всего проекта составит не более 130 млрд рублей", - добавили в правительстве.

"Сейчас мы уже будем подавать документы на получение разрешения на строительство. Очень надеемся, что в ближайшие месяцы оно будет получено, и уже в следующем году начнется реальное строительство самого мостового перехода и подъездов к нему. За эти годы мы провели огромную работу по подготовительным мероприятиям, по переносу сетей, подготовке земельных участков. В принципе находимся на той стадии, когда стройка может быть развернута в кратчайшие сроки", - подчеркнул глава региона.

Как добавили в правительстве, помимо моста через Лену, для обеспечения круглогодичного транспортного сообщения в Якутии планируют построить несколько крупных мостов, в их числе четыре - на трассе "Вилюй" и один - через реку Алдан.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов призвал уделить внимание транспортной инфраструктуре в Магадане, Якутске и Анадыре. Он обратил внимание, что "важнейшей задачей на этом направлении является формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России".