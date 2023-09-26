В Петербурге до 1 декабря перекроют трамвайное движение по Садовой улице

Маршрут трамваев №3 будет изменен, они проследуют в объезд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Трамвайное движение в центре Петербурга по Садовой улице будет перекрыто из-за ремонта путей с 28 сентября по 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

"В связи с ремонтом трамвайных путей с 01:30 28 сентября до 04:20 8 октября закрывается трамвайное движение по Садовой улице от Московского проспекта до проспекта Римского-Корсакова и с 04:20 8 октября до 04:20 1 декабря - по Садовой улице от Московского проспекта до Вознесенского проспекта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что маршрут трамваев №3 будет изменен, они проследуют в объезд.

Кроме того, в пресс-службе городского комитета по транспорту сообщили, что с 28 сентября начнутся ремонтные работы Плотины № 1 в Колпино, который продлится до 30 декабря этого года.

"На период ремонтных работ закрывается движение по бульвару Свободы в Колпино (на участке от бульвара Победы до Соборной ул.). В связи с этим вносятся изменения в трассы 17 автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.

В связи с этим для горожан будут введены три временных остановки: на Соборной улице, у набережной Комсомольского канала, на Красной улице и улице Ремизова.