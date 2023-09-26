В Смоленске открыли памятник ветерану войны, постовому милиционеру Викторину Курицыну

В МВД отметили, что идея создания памятника принадлежит члену Общественного совета при МВД России Наталии Нарочницкой

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Памятник участнику партизанского движения Великой Отечественной войны, постовому советской милиции сержанту Викторину Курицыну открыли на Большой Советской улице в Смоленске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Сегодня в Смоленске на Большой Советской улице состоялась торжественная церемония открытия памятника фронтовику, участнику партизанского движения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, постовому советской милиции сержанту Викторину Дмитриевичу Курицыну", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что идея создания памятника принадлежит члену Общественного совета при МВД России Наталии Нарочницкой. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поддержал эту инициативу. Работа по созданию монумента была завершена в год празднования столетнего юбилея патрульно-постовой службы.

Постовой Викторин Курицын на протяжении 12 лет нес службу в Смоленске на Большой Советской улице под историческими часами. К нему часто обращались граждане, которые назначили встречу под часами, но разминулись. Они просили передать записки своим близким. Курицын охотно помогал людям и для этого даже носил внутри милицейской шинели карманы для хранения писем. В преддверии 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, фотография Викторина Курицына, сделанная 26 сентября 1943 года, на следующий день после освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков, была включена в сборник открыток, изданный Общественным советом при МВД России "Подвиг солдат правопорядка в годы Великой Отечественной войны".