В Петербурге представили разработки для освоения Арктики и шельфа

На стенде представлены уникальные технологии в сфере судостроения, разработки и производства радиоэлектронных систем, оборудование для подводных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Оборудование и разработки для освоения Арктики и континентального шельфа представлены в рамках XVI Международной выставки и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ - "RAO/CIS Offshore 2023" в Петербурге. Стенд Петербурга выполнен в виде ледокола, где можно увидеть тренажер управления судном ледового класса, гидравлический манипуляторный комплекс и новейшую фотокамеру, передает корреспондент ТАСС.

"Арктическая зона - это не только полезные ископаемые, <...> это еще и вся инфраструктура, которая находится вокруг них, - сказал ТАСС исполняющий обязанности заместителя председателя комитета по делам Арктики Илья Огородников. - Здесь представлены компании, которые занимаются в том числе и связью, и научными разработками, и подводными всевозможными исследованиями, и производством материалов, все это делается в Санкт-Петербурге. И вот <...> для того, чтобы <...> показать, что у нас все это возможно, <...> город Санкт-Петербург и комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики и представляют эти все компетенции".

На стенде представлены уникальные технологии в сфере судостроения, разработки и производства радиоэлектронных систем, оборудование для подводных работ в Арктике. Также на нем можно протестировать полномасштабный навигационный тренажер управления судном ледового класса. Такие тренажеры используют в Морской технической академии имени адмирала Сенявина, их задача - показать возможность прокладывания пути между точками, которые заданы на карте.

Разработки ученых

АО "ЦНИИ "Электрон" представило универсальную телевизионную камеру. Ее можно устанавливать на воздушных и морских судах, эффективно использовать при проведении спасательных операций. Модификация УТК-4 с лазерной подсветкой может обеспечить наблюдение в самых сложных условиях эксплуатации (туман, дымка, осадки). Натурные испытания могут пройти уже в этом году, за ними последует серийное производство.

"Мы разработали шесть модификаций универсальной телевизионной камеры для трех спектральных диапазонов. На сегодняшний момент существует и уже продаётся ультрафиолетовая модификация. Есть модификация в видимом спектре для круглосуточного наблюдения и камера в ближнем инфракрасном спектральном диапазоне, которую окрестили всевидящей федеральные СМИ", - сказала ТАСС начальник коммерческого отдела АО "ЦНИИ "Электрон" Екатерина Панкратова.

АО "Морские навигационные системы" показало опытный образец морского гидравлического манипулятора. Он предназначен для подводных технических работ. Также АО "Концерн "Гранит-Электрон" представил проект создания радиоэлектронных комплексов, объединенных в единую информационную сеть для обеспечения безопасности Северного морского пути, наблюдения за надводной и воздушной обстановкой. На макете "Реализация единого информационного пространства арктической зоны РФ" показаны радиоэлектронные комплексы, которые объединены в общую сеть.

НИЦ "Курчатовский институт" представил на выставке фрагмент тренажерного комплекса для подготовки кадров для обитаемого подводного аппарата с прозрачным корпусом, который будет использоваться для обеспечения надежности трубопроводов. На данный момент сам аппарат уже строят на производственном объединении "Северное машиностроительное предприятие".

Как отметил на конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики председатель комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков, сейчас город делает большой акцент на развитии научно-производственного арктического кластера, который был создан в 2020 году. В этом году в рамках форума в выставке участвуют 10 экспонентов. На сегодняшний день 33 предприятия уже входят в арктический кластер и работают над 17 проектами.

О конференции

Международная выставка и конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ - "RAO/CIS Offshore 2023" открылась в Санкт-Петербурге 26 сентября. Она проходит раз в два года. Работа Форума RAO/CIS Offshore 2023 продлится четыре дня. Запланированы пленарное заседание, конгрессные мероприятия по актуальным вопросам отрасли, специальные мероприятия, технические экскурсии на предприятия Петербурга. В этом году площадками стали Мариинский дворец и МФК "Горный".

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