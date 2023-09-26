В Петрозаводске успешно протестировали новый цифровой сервис записи к врачу

Пациентам достаточно позвонить в поликлинику по короткому номеру

ТАСС, 26 сентября. Власти города Петрозаводска Республики Карелия успешно протестировали новый электронный сервис по записи жителей к врачам через так называемую единую регистратуру. Для этого пациентам достаточно позвонить в поликлинику по короткому номеру, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Петрозаводске успешно протестирован сервис записи к врачу через единую регистратуру. О первых результатах работы по созданию в столице Карелии единой электронной регистратуры рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. <...> За неделю в электронную регистратуру, которая создана на базе линии 122, для записи на прием к врачу обратились 64 человека", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты проводили тестирование электронной системы в городской поликлинике №4. "Это проект, который позволит изменить подходы к оказанию амбулаторной медицинской помощи, чтобы узкие специалисты принимали пациентов без привязки к территориальным поликлиникам Петрозаводска", - приводит пресс-служба слова Охлопкова.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, жителям города нужно позвонить по номеру 122. Оператор запишет звонящего к определенному врачу, за исключением специалистов, для записи к которым требуется предварительный осмотр терапевта или педиатра.

"[При этом] запись на прием к врачу через единый портал госуслуг и региональный портал медицинских услуг по-прежнему доступна. Это удобный и полюбившийся многим жителям Карелии способ. При этом пациенты, как и раньше, смогут обращаться в регистратуры своих поликлиник", - говорится в сообщении.