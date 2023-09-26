Саратов получит 700 млн рублей на обновление трамвайного парка

Эти средства регион получит в 2023 году

САРАТОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Саратовская область получит в 2023 году из федерального бюджета 700 млн рублей на обновление трамвайного парка в Саратове. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин.Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о перераспределении средств федерального бюджета в размере 700 млн рублей на обновление трамвайного парка в Саратове. Эти средства регион получит в 2023 году", - говорится в сообщении.

Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин, такое решение позволит полноценно обновить систему электротранспорта в городе, сделать ее комфортной и современной. Глава региона сообщил, что проект скоростного трамвая в Саратове, который соединит несколько районов, уже на стадии реализации. Работы ведутся на нескольких маршрутах. "Перед регионом стоят четкие задачи - реализовать этот долгожданный проект в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Ответственность за это несут все уровни власти в регионе", - добавил Бусаргин.

Как сообщалось ранее, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в июле Бусаргин отметил, что модернизация скоростного трамвая имеет важное значение для Саратова, капитальный ремонт трамвайных линий не производился на протяжении 50 лет. Регион получил через ВЭБ.РФ грант из средств Фонда национального благосостояния. Проводится модернизация 67 км трамвайной сети на более чем 17 млрд рублей. На встрече Бусаргин попросил президента о поддержке в отношении замены подвижного состава, которая не вошла в часть проекта.