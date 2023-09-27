Фотоконкурс о туризме в Архангельской области объявил прием работ

Работы будут принимать по четырем номинациям

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Фотоконкурс "Открытый Север" объявлен в Архангельской области. Фотоработы о туризме в регионе будут принимать по четырем номинациям. Об этом сообщает Центр развития туризма и культуры региона.

"Участникам при помощи фотографии предлагается рассказать о своем дне на Севере. Работы принимаются до 27 октября 2023 года по четырем номинациям", - говорится в сообщении.

В номинацию "День в дороге" принимаются фотографии, отражающие путешествия по Архангельской области на автомобиле. "Солнечный день" - номинация для снимков, сделанных в яркий солнечный день в любой сезон. Номинация "День из детства" - для фотографий детей, подростков и семей с детьми в путешествии. Номинация "День на Севере" посвящена красоте Севера и жизни на Севере.

Итоги фотоконкурса "Открытый Север - 2023" будут объявлены 20 ноября.