В воздухе Тюмени зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

Задымление и запах гари фиксируются в регионе из-за пожаров в Свердловской области

ТЮМЕНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области выявило превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в городе, сообщили в ведомстве.

"В связи с запахом гари в г. Тюмени 28.09.2023 г. были отобраны и исследованы пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ. В пробах, отобранных в г. Тюмени, установлено превышение по содержанию оксида углерода - 1,3 ПДК м. р., взвешенных веществ - 1,08 ПДК м. р., мелкодисперсных частиц РМ 2,5 - 1,13 ПДК м. р., азота диоксида - 1,6 ПДК м. р. Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле", - говорится в сообщении.

По данным оперативной сводки о ситуации с лесными пожарами, на территории Тюменской области на сегодняшний день нет действующих пожаров. Жители города не обращались к врачам скорой помощи из-за запаха дыма 28 сентября, уточнили в региональном департаменте здравоохранения.

Задымление и запах гари фиксируются в Тюмени с 26 сентября из-за пожаров в Свердловской области, как ранее сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Для усиления команды десантников-пожарных, которые ранее отправились в количестве 50 человек в Свердловскую область, для помощи в тушении пожаров решено направить еще 20 лесопожарных и одного летчика-наблюдателя. Первая группа сейчас работает на пяти лесных пожарах в разных районах Сосьвинского городского округа, сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

На территории Свердловской области на сегодняшний день действуют 20 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 746 га. За сутки в регионе ликвидировано 14 пожаров, 10 очагов локализованы и не распространяются. Борьбу с огнем в лесах Свердловой области продолжают вести 415 специалистов Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторы лесных участков. Также задействовано 104 единицы техники и 50 парашютистов-десантников из Тюмени. Ранее в лесах Свердловской области ввели режим ЧС регионального характера.