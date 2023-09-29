В Хабаровском крае разработают планы развития для пяти населенных пунктов

Речь идет о рабочих поселках Ванино, Переяславка, Солнечный, Чегдомын и городе Советская Гавань

ХАБАРОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае разработают до конца года долгосрочные планы развития для пяти опорных населенных пунктов, сообщается на сайте регионального правительства.

"В число пилотных населенных пунктов вошли рабочие поселки Ванино, Переяславка, Солнечный, Чегдомын и город Советская Гавань", - говорится в сообщении. Сейчас завершается подготовка паспортов их социально-экономического и пространственного положения и прилегающих территорий.

Долгосрочный план социально-экономического развития поселения представляет собой аналитический документ. Он охватывает все сферы - от ЖКХ до спорта, а также обеспечивает комплексное развитие инфраструктуры самого населенного пункта и окружающей его местности. Финансирование будет осуществляться в приоритетном порядке, уточняется в сообщении.

Пока в Хабаровском крае определены 16 опорных населенных пунктов. Это Амурск, Бикин, Вяземский, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, рабочие поселки Ванино, Охотск, Переяславка, Солнечный и Чегдомын, а также села Аян, Богородское, имени Полины Осипенко, Селихино, Троицкое и Чумикан. Кроме этого, от администраций некоторых муниципальных районов поступили обращения на определение дополнительных населенных пунктов в качестве опорных.

По поручению главы Хабаровского края Михаила Дегтярева долгосрочные планы развития должны быть утверждены до 1 июля 2024 года. Реализация планов в пилотных населенных пунктах начнется с января 2025 года, остальных - с января 2026 года.