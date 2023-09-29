В Якутии подписали указ о мерах по борьбе с бедностью

По словам главы региона Айсена Николаева, в республике в ближайшие пять лет планируют уменьшить показатель в два раза

ЯКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Указ о мерах по борьбе с бедностью в республике подписан в Якутии. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале.

"Вступая в должность главы Республики Саха (Якутия), я сказал, что добиваясь достойного уровня благосостояния якутян, первое, что мы будем делать - решительно бороться с бедностью. Сегодня в ходе заседания совета по местному самоуправлению я подписал свой первый указ как вступивший в должность глава Республики Саха (Якутия) - указ "О мерах по борьбе с бедностью в Республике Саха (Якутия)", - написал он.

Ранее Николаев, выступая после торжественной церемонии вступления в должность главы Якутии, сообщил, что за прошедшие пять лет из зоны бедности выведено свыше 34 тыс. жителей республики. Поставлена новая задача - в предстоящее пятилетие сократить уровень бедности в республике в два раза, вывести из-за черты неблагополучия не менее 70 тыс. человек.

"Для решения этой задачи в республике будет выработан и реализован широкий комплекс мер. Каждый, кто в силу жизненных обстоятельств попал за черту бедности, не должен остаться без поддержки", - добавил глава Якутии.