В одном из микрорайонов Благовещенска задержится начало отопительного сезона

Как сообщил глава города Олег Имамеев, задержка связана с ремонтом теплотрассы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Начало отопительного сезона в одном из микрорайонов Благовещенска задержится из-за отставания от графика по плановому ремонту теплотрассы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Олег Имамеев.

"Есть несколько районов, где риски имеются. Один из них - "Лазурный берег". Лично выехал на объект. Отставание от графика очевидное. Из 238 м трубы проложили чуть больше половины", - сказал мэр.

Он уточнил, что отставание от графика имеет ряд причин: большая стесненность и личный автотранспорт, который мешает производству работ. При этом, проблемные вопросы подрядчик должен решать самостоятельно или просить о содействии администрацию.

"Поставил на ежедневный контроль график производства работ. Подать тепло в шесть домов и физкультурно-оздоровительный комплекс должны не позднее 6 октября в рамках старта отопительного периода. Подрядчику за каждый день просрочки будет выписан штраф", - сказал Имамеев. По всем остальным участкам, где ведется плановый ремонт теплотрасс, рисков нет. До 1 октября все работы должны завершить.

Отопительный сезон в жилом фонде Благовещенска начнется 2 октября. В целом дома и соцобъекты Амурской области начали подключать к теплу с 11 сентября.