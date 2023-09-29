Коми проведет VR-туры к местам силы республики на выставке "Россия"

Центральное место экспозиции региона займет сосна, как символ единения жителей с природой

СЫКТЫВКАР, 29 сентября. /ТАСС/. Республика Коми организует экстремальные "путешествия" к местам силы - на Маньпупунёр, в нацпарк "Югыд ва", заполярную Воркуту и к другим объектам региона - на своем стенде выставки "Россия", рассказал ТАСС руководитель Агентства по развитию туризма и продвижению Республики Коми Александр Терентьев.

"В VR-комнате у нас будут организованы "мини-путешествия" в самые крутые в республике локации: к седьмому чуду России - плато Маньпупунёр, в заполярную Воркуту, на Юньягинский разрез - первое в мире предприятие, где уголь добывают открытым способом в условиях Арктики. Это настоящий аттракцион, экстрим-туры. Например, при "полете" на гору Манарагу путешественник окажется вблизи медведицы с медвежонком", - рассказал ТАСС руководитель агентства.

По его словам, центральное место экспозиции региона займет сосна, как символ единения жителей с природой. Рядом установят дом, как образец современного домостроения из долговечных конструкций, с функциональным интерьером, но и с элементами вековых традиций домостроения на Севере. Огромные LED-панели покажут красоты Коми в разные времена года, а также достижения республики: строящиеся и проектируемые объекты здравоохранения, стратегический мост через реку Печору, новый стадион в Сыктывкаре, самые северные в стране теплицы в Сосногорском районе, птицефабрику "Зеленецкую" и другие бренды Коми.

В одной из комнат дома обустроят VR-зону, в другой с помощью тач-панели можно будет узнать свое тотемное животное по древнему коми промысловому календарю, из пасов (родовых знаков, коми "пиктограмм") сложить фразу и получить в подарок сувенир. Тут же можно будет "потрогать" ярегское "золото" - высоковязкую нефть.

Запланирована не только стендовая часть, но и активная деловая, культурная, образовательная программы, ярмарочная зона, которые прорабатывают правительство республики, оргкомитет возглавил зампред правительства региона, министр экономического развития, промышленности и транспорта Евгений Пономаренко.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве с участием всех регионов России.