В ХМАО начался II Международный форум "Развитие человеческого капитала"

Организаторами выступают правительство Югры, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции региона, автономное учреждение "Региональный институт управления"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сентября. /ТАСС/. Международный форум "Развитие человеческого капитала" начал работу в Ханты-Мансийске с участием более 500 экспертов из 27 регионов России и других стран.

"На форуме мы обсудим лучшие практики, в частности в сфере госуправления, создание равных возможностей. Поэтому сегодня обсуждаем лучшие практики пилотных регионов России совместно с Агентством стратегических инициатив. Необходимо создать такие условия, чтобы человек мог развиваться и напитываться знаниями независимо от места проживания - в малом поселке или крупном городе - и своего благосостояния. Одним из основных вопросов станет поддержка участников СВО и их семей, а также реабилитация получивших травмы. В этой сфере очень полезным будет опыт Югры", - отметил в беседе с ТАСС сенатор от ХМАО Эдуард Исаков.

Организаторами форума выступают правительство Югры, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции региона, автономное учреждение "Региональный институт управления", АНО "Агентство стратегических инициатив" и АНО "Россия - страна возможностей".

С 29 сентября по 1 октября в рамках форума пройдут стратегические сессии, круглые столы, экспертные лекции, деловые игры и цифровые симуляторы с участием экспертов из Сирии, Анголы, Малайзии, Белоруссии, Казахстана. Участники обсудят первые результаты внедрения регионального социального стандарта, новые пути в управлении персоналом, цифровые сервисы в социальной сфере, определят лучшие формы поддержки участников СВО и их семей, а также способы преодоления коррупции, развития человеческого капитала, клиентоцентричности в госслужбе.