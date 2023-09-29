В Туве открыли памятник российской художнице Нади Рушевой

Памятник выполнен по проекту тувинского скульптора Байзы Ондара

ТАСС, 29 сентября. Памятник российской художнице Нади Рушевой (1952-1969), ушедшей из жизни, когда ей было всего 17 лет, открыли в Кызыле на родине ее матери. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"Сегодня открыли памятник нашей неповторимой Наде Рушевой. Признателен всем, кто внес свою лепту в то, чтобы событие состоялось - фонду имени Нади Рушевой, многочисленным землякам. <…> За свою короткую жизнь Надя Рушева создала около 12 тыс. уникальных рисунков - невероятное наследие, благодаря которому имя художницы прославило Туву и приобрело всемирную известность", - написал Ховалыг.

Памятник выполнен по проекту тувинского скульптора Байзы Ондара. Скульптура представляет собой девушку с мольбертом, сидящую на части колонны. "Работа скульптора <…> заняла место в сквере у здания художественного отделения Детской школы искусств имени Нади Рушевой. Уверен, что здесь, в центре столицы, неподалеку от набережной, лучшее место для монумента, который должен стать одной из культурных достопримечательностей нашего Кызыла", - написал Ховалыг.

О художнице

Рушева родилась 31 января 1952 года в Улан-Баторе. В том же году семья переехала в Москву. Мама девочки Наталья Ажикмаа-Рушева была первой тувинской балериной. Рисовать Рушева начала с пяти лет, никто ее этому занятию не учил. В 1964 году состоялась первая выставка рисунков девочки. Всего за свою короткую жизнь она создала около 12 тыс. рисунков.

Произведения Рушевой хранятся во многих музеях России - во Всесоюзном музее А. С. Пушкина и Пушкинском доме в Петербурге, Государственных музеях А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого в Москве, Музее-заповеднике А. Блока в Шахматове, Литературно-мемориальном музее А. Грина в Феодосии. Прошло более 160 выставок ее работ в разных странах мира.