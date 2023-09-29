В Улан-Удэ открыли новый корпус медколледжа

Расширение площадей учебного заведения позволит вести работу по увеличению числа медработников

УЛАН-УДЭ, 29 сентября. /ТАСС/. Новый корпус Республиканского базового медицинского колледжа имени Э. Р. Раднаева открыт в Улан-Удэ. Расширение площадей учебного заведения позволит вести работу по увеличению числа медработников, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

"Медицинский колледж получил новый учебный корпус. В рамках исполнения поручения президента по обеспечению кадрами первичного звена целевой поток в колледже за последние годы увеличили в несколько раз, до 1,3 тыс. студентов. Также в учебном заведении обучаются 200 слушателей по программам младшего медицинского персонала. Ежегодно повышение квалификации, переподготовку проходят свыше 2 тыс. средних медицинских работников", - сообщили в пресс-службе.

Площадь старого здания колледжа не позволяла обеспечить организацию полноценного образовательного процесса. Правительство Бурятии приобрело здание на улице Ботанической общей площадью около 1,5 тыс. кв. м, были выделены средства на проведение ремонта, приобретение мебели и оборудования. "В новом здании организовано обучение 250 студентов в смену. Размещены кабинеты акушерского дела, фармации, экстренной неотложной помощи, хирургии, реабилитации", - уточнили в Минздраве республики.

Также в министерстве добавили, что для решения кадрового вопроса Медицинский институт Бурятского госуниверситета (БГУ) продолжит начатую в прошлом году практику подготовки абитуриентов на рабфаке для будущих студентов-целевиков. Как и год назад, открыт набор на 60 целевых мест для выпускников школ и медицинских колледжей. "Медрабфак позволяет качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ и вступительным испытаниям для поступления в медицинские вузы на целевой основе от Республики Бурятия", - сообщили в министерстве, напомнив, что программа запущена правительством Бурятии при поддержке БГУ.

Проект оказался успешным. На подготовительные курсы осенью прошлого года было зачислено 50 слушателей и 13 резервистов. В течение полугода они проходили ежедневную подготовку по химии, биологии, русскому языку для сдачи ЕГЭ. В итоге 53 слушателя окончили курсы и получили сертификаты. "39 выпускников по итогам сдачи ЕГЭ и вступительных испытаний зачислены в вузы, из них на "лечебное дело" в Медицинский институт Бурятского госуниверситета - 29 человек, в Читинскую государственную медакадемию - два выпускника, в Амурскую государственную медакадемию - два выпускника", - уточнили в Минздраве.

В настоящий момент в медучреждениях Бурятии ощущается дефицит врачей, медперсонала. Не хватает порядка 400-500 специалистов разных профилей. Больше всего терапевтов, акушеров-гинекологов, анестезиологов, хирургов, фельдшеров, специалистов скорой помощи.