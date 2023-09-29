Ленинградский зоопарк собрал на акции более тонны угощений для животных

Наибольшей популярностью пользовались желуди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга принесли в Ленинградский зоопарк в рамках акции "Дары осени" рекордное количество овощей, ягод, веток и желудей - более тонны. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Весь сентябрь вы участвовали в акции "Дары осени" и привозили в Ленинградский зоопарк излишки урожая. Даров было так много, что нам потребовалось время, чтобы все подсчитать. В этом году был установлен абсолютный рекорд. В рамках благотворительной акции наши питомцы получили более одной тонны овощей, ягод, веток и желудей", - сообщили в зоопарке.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользовались желуди: их привезли более 700 кг. Желуди оставили для прорастания, а ягоды заморозили для животных на зиму. Часть из принесенных подарков сотрудники используют для обогащения среды обитания животных.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе зоопарка, в прошлом году в рамках акции собрали 800 кг фруктов, ягод, овощей и веток.

Акция проходила с 4 сентября. Проект направлен на то, чтобы помочь людям избавиться от излишков урожая и не выбрасывать продукты, а подарить их как лакомства для животных.

О Ленинградском зоопарке

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно называлось зоосадом.

Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.