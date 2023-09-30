Во Владивостоке впервые открылся фестиваль РГО "Открываем Россию заново. Всей семьей!"

В течение недели гостей фестиваля ожидают экскурсии по городу, рассказы об истории Приморья, топонимике его районов и по другим темам

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Второй межрегиональный фестиваль Русского географического общества (РГО) "Открываем Россию заново. Всей семьей!" стартовал во Владивостоке, сообщил ТАСС председатель приморского краевого отделения РГО Алексей Буяков. В течение недели гостей фестиваля ожидают экскурсии по Владивостоку, рассказы об истории Приморья, топонимике его районов и по другим темам.

"Сегодня состоялось открытие второго межрегионального фестиваля Русского географического общества "Открываем Россию заново. Всей семьей!" на концертной площадке исторического парка "Россия - моя история". Его цель - привлечь внимание к путешествиям по родной стране, развивать краеведение, стимулировать внутренний туризм. Сам фестиваль проходит уже второй раз, но Владивосток принимает его впервые", - сказал Буяков.

В 2023 году фестиваль в России проходит во второй раз в четырех федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Уральском и в Дальневосточном. Во Владивостоке в период с 30 сентября по 8 октября запланирована серия мероприятий, которая включает лекции краеведов, ученых и путешественников, концерты и выступления творческих коллективов, тематические выставки и интерактивы.

Помимо городских пространств, таких как набережная Спортивной гавани, улица Светланская, исторический квартал Миллионка и других, мероприятия фестиваля пройдут на площадках мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", международного музейно-выставочного комплекса "Достояние", Владивостокского государственного университета, Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского и Владивостокского морского колледжа Дальневосточного института коммуникаций.

Проект фестиваля появился в Москве в 2014 году, за время его существования число посетителей достигло 750 тыс. человек. Позже возникла идея наряду с центральным фестивалем проводить еще один, но уже в регионах - межрегиональный фестиваль.