Югра восстановит сети водоснабжения в Макеевке

Сети требуют ремонта более 40 лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сентября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра поможет восстановить в городе Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) сети водоснабжения, которые требуют ремонта более 40 лет. Об этом сообщил ТАСС глава Макеевки Владислав Ключаров в Ханты-Мансийске в ходе II международного форума "Развитие человеческого капитала".

"У нас план мероприятий [с Югрой по восстановлению Макеевки] меняется из-за постоянных обстрелов города со стороны вооруженных сил Украины. Деньги и усилия региона-шефа должны быть потрачены не зря, когда отремонтировали и снова объекту нанесены повреждения. Поэтому сейчас будет идти работа по ремонту сетей водоотведения. Наши сети истощены: за более [чем] 40 лет их никто капитально не ремонтировал", - сказал собеседник агентства.

По данным департамента внутренней политики Югры, в Ханты-Мансийске Ключаров и первый замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Шипилов подписали план мероприятий по развитию экосистемы молодежной политики в Макеевке. Мероприятие прошло в ходе визита в Ханты-Мансийск делегации Донецкой Народной Республики на форум "Развитие человеческого капитала". Регионы будут развивать социальные молодежные проекты, обмениваться лучшим опытом, принимать участие в реализации грантов губернатора Югры, создавать места для досуга, творчества, спорта, проведения культурных мероприятий.

В мае 2022 года Югра и Макеевка заключили соглашение о сотрудничестве. Ханты-Мансийский автономный округ, в частности, содействует в восстановлении социальных объектов и многоквартирных домов, организует в регионе отдых в лагерях для детей, оказывает иную, в том числе культурную помощь подшефному городу.

Форум "Развитие человеческого капитала" проходит в Ханты-Мансийске с 29 сентября по 1 октября. В нем участвуют более 500 экспертов из 27 регионов России, а также гости из Сирии, Анголы, Малайзии, Казахстана, Белоруссии. В ходе него пройдут стратегические сессии, круглые столы, экспертные лекции, деловые игры и цифровые симуляторы на которых обсудят первые результаты внедрения регионального социального стандарта, новые пути в управлении персоналом, цифровые сервисы в социальной сфере, определят лучшие формы поддержки участников СВО и их семей, а также способы преодоления коррупции, развития человеческого капитала, клиентоцентричности в госслужбе. Организаторами форума выступают правительство Югры, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры, автономное учреждение "Региональный институт управления", АНО "Агентство стратегических инициатив" и АНО "Россия - страна возможностей".