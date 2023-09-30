Под Красноярском более 2,5 тыс. человек приняли участие в фестивале народных игр

На фестивале работала полевая кухня с горячей кашей и чаем

КРАСНОЯРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек приняли участие в первом фестивале русских народных игр, который прошел под Красноярском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, которая выступила организатором мероприятия.

"Сегодня в Дивногорске прошел первый фестиваль русских народных игр. Участие в нем приняли более 2,5 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

В рамках фестиваля горожане могли поиграть в русские народные игры - "Вышибалы", "Классики", "Городки", "Цепи кованые", "Море волнуется" и другие. "Все гости получали маршрутный лист для прохождения разных локаций. Инструкторы рассказывали и показывали правила игр. <…> Также на фестивале прошли мастер-классы для детей. Чтобы ребята были вовлечены в дворовой социум, оторваны от гаджетов и выросли достойными членами общества", - пояснили организаторы.

На фестивале работала полевая кухня с горячей кашей и чаем, выступили народные творческие коллективы.