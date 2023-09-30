В Крыму на горе Ай-Петри открылся первый эколого-просветительский фестиваль

В нем могут принять участие все желающие

ПЛАТО АЙ-ПЕТРИ /Республика Крым/, 30 сентября. /ТАСС/. Эколого-просветительский фестиваль "Ай-Петри фест" впервые проходит на горе Ай-Петри, расположенной на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в Крыму, в нем могут принять участие все желающие жители и гости Крыма, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сами были удивлены тому, что мы первыми в заповедной России проводим такой большой эколого-просветительский фестиваль. <...> Он посвящен Дню туризма. Первая экотропа, которая стала прообразом всех экологических троп России, - это Штангеевская тропа, которая была организована в 1898-1899 годах, поэтому это наш праздник! Наша задача - сделать так, чтобы этот фестиваль стал ежегодным, и чтобы с каждым годом он становился все больше, интереснее, и чтобы со всей страны собирались здесь люди", - сказал на открытии фестиваля исполняющий обязанности директора ФГБУ "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов.

По его словам, цель фестиваля - рассказать об особо охраняемых территориях Крыма, работе заповедников, привлечь внимание общественности к охране окружающей среды.

"Чтобы наши сотрудники заповедника работали в тесном контакте с вами, гостями полуострова и местными жителями, чтобы у нас было взаимопонимание, сотрудничество. На таких фестивалях мы пытаемся объяснить - охраняя, просвещая, приумножая, мы пытаемся донести до всех, что охрана природы - дело общее", - отметил он.

Участники фестиваля также могут познакомиться с народными ремеслами и промыслами Крыма, принять участие в мастер-классах и экологических акциях, а также экскурсиях по экологическим тропам "К зубцам Ай-Петри" и "Ялтинская пещера". Участие в фестивале бесплатное.

"Заповедный Крым" объединяет четыре государственных природных заповедника - "Ялтинский горно-лесной", общая протяженность туристических троп в котором достигает 147 км, "Казантипский", "Опукский", "Лебяжьи острова" и три государственных природных заказника федерального значения: "Каркинитский", "Малое филлофорное поле" и "Казантипский морской".