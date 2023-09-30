В Югре представят новые идеи развития инклюзии на форуме "Инклюзивная школа"

Мероприятие пройдет в 2024 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сентября. /ТАСС/. Новые идеи развития инклюзивного образования представят власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на втором всероссийском форуме "Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка", который в 2024 году пройдет в регионе. Об этом сообщила губернатор автономного округа Наталья Комарова.

"Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка" - долгосрочный проект АСИ по развитию инклюзивного образования в России. В рамках форума анализируются лучшие отечественные и зарубежные практики создания образовательной среды для детей с ограниченными возможностями, проектируется совместная работа по формированию российского дизайна инклюзивной школы.

"Считаю важным поддерживать форумное направление, главная идея которого - создавать условия для объединения всех участников образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, экспертов, представителей государственных органов. На полях форума на это будет настроена наша работа как организаторов - вовлечь максимальное количество заинтересованных людей в результатах этого проекта. Наша задача будет состоять в том, чтобы предложить новые идеи для развития инклюзивного образования в России, сделать мир наших детей интереснее, безопаснее, расширить горизонты их возможностей. У нас есть неплохой опыт, достижения в этих вопросах", - цитирует Комарову пресс-служба АСИ в сообщении по итогам прошедшего на полях II международного форума "Развитие человеческого капитала" в Ханты-Мансийске заседания оргкомитета "Инклюзивной школы".

Губернатор также отметила, что в направлении "Инклюзивность и равенство" рейтинга качества жизни АСИ регион находится на пятом месте. "Я уверена, что к форуму мы подойдем c разработанными законодательными инициативами, которые форум поддержит", - приводятся в сообщении слова Комаровой.

Цель форума "Инклюзивная школа", по словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, заключается в выработке решений с учетом ресурсов общества, бизнеса и негосударственного сектора. "Только вместе можно решать такие серьезные, важные для страны задачи. Мы с вами видим неутешительную статистику: из года в год детская инвалидность растет. На площадке с экспертами мы обсуждаем, что гиперактивным деткам с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, дислексией, дисграфией тоже необходимо создание индивидуального трека для удовлетворения их особенных потребностей в образовании, чтобы они не были изгоями в школе и не отторгались системой образования", - цитирует слова Чупшевой пресс-служба АСИ.

Впервые форум "Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка" прошел в апреле этого года в Чеченской Республике. Как отметил заместитель председателя правительства Чечни Адам Алханов, очно и заочно участниками стали более 1,2 тыс. человек со всей России, а к онлайн-трансляциям подключились около 600 тыс. человек. Во время форума были организованы десятки семинаров, лекций, круглых столов, презентаций и мастер-классов, где участники делились своим опытом и передовыми практиками в сфере инклюзивного образования.

О форуме

Форум "Развитие человеческого капитала" проходит в Ханты-Мансийске с 29 сентября по 1 октября. В нем участвуют более 500 экспертов из 27 регионов России, а также гости из Анголы, Белоруссии. Казахстана, Малайзии и Сирии. В ходе него пройдут стратегические сессии, круглые столы, экспертные лекции, деловые игры и цифровые симуляторы. Организаторами форума выступают правительство Югры, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры, автономное учреждение "Региональный институт управления", АНО "Агентство стратегических инициатив" и АНО "Россия - страна возможностей".