В Смоленской области в нацпарке оборудуют всесезонный вольерный комплекс для зубров

Первую очередь проекта - оборудованный вольер, завоз животных - завершат в 2023 году

ТАСС, 1 октября. Всесезонный вольерный комплекс для зубров, включающий визит-центр, музейную экспозицию, оборудуют в национальном парке "Смоленское Поозерье" в Смоленской области, сообщила ТАСС начальник отдела развития туризма нацпарка Оксана Солар.

"В этом году мы начинаем оборудование демонстрационного вольерного комплекса для зубров, где их можно будет увидеть круглый год. Это уже не вольер для временной передержки, а комплекс с инфраструктурой для посетителей. Там планируется оборудовать небольшой визит-центр, рекреационную площадку, несколько информационных стендов о зубрах, будет публичная выставочная экспозиция. В этот комплекс рядом с деревней Боровики завезут зубров, где они будут находиться постоянно", - сказала собеседница агентства.

Первую очередь проекта - оборудованный вольер, завоз животных - завершат в 2023 году, вторую очередь - в 2024 году. Комплекс возведут на благотворительные средства. На территории парка также завершают переоборудование зимней подкормочной площадки для зубров, для туристических групп обустроили безопасный вольер.

"Прямо в вольер, за ворота будет въезжать туристический автобус, высаживать туристов, и они смогут в безопасности, находясь за ограждением, наблюдать за вольным зубрами, их утренним кормлением. Также оборудованы хранилища для корма, зерна, закуплен необходимый транспорт, увеличен погонаж кормушек для диких животных, поскольку у нас их сейчас уже более 100", - отметила начальник отдела развития туризма нацпарка.

Национальный парк "Смоленское Поозерье" расположен к северу от Смоленска в 500 километрах от Москвы. Рельеф с речными долинами и 35 озерами, которые и дали название парку, оставило тут последнее оледенение, завершившееся 11 тысяч лет назад. Расстояние от трассы М-9 до ближайшей границы нацпарка составляет около 100 км.