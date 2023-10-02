На Камчатке недропользователи высадили около 22 тыс. саженцев каменной березы

Мероприятия по высадке проводились в рамках акции "Сохраним лес вместе" нацпроекта "Экология"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 октября. /ТАСС/. Два предприятия, осуществляющих разработку месторождений в Камчатском крае, совместно с краевым Агентством лесного хозяйства высадили в 2023 году около 22 тыс. саженцев каменной березы в рамках лесовосстановительных мероприятий. Высадка производилась в рамках реализации в регионе нацпроекта "Экология", сообщила ТАСС начальник отдела защиты, воспроизводства и использования лесов Наталья Духанина.

"Около 22 тыс. саженцев каменной березы высадили в окрестностях села Северные Коряки в Начикинском участковом лесничестве Камчатского края. К высадке подключились и два предприятия, занимающихся на Камчатке добычей полезных ископаемых. Это беспрецедентное количество высаженных берез, для сравнения, в прошлом году участники Всероссийского форума "Экосистема. Заповедный край" высадили около 400 саженцев березы белой", - рассказала Духанина.

Она добавила, что мероприятия по высадке саженцев проводились в рамках акции "Сохраним лес вместе" нацпроекта "Экология". В работах приняли участие около 150 человек - сотрудники предприятий-недропользователей, Агентства лесного хозяйства и подведомственных учреждений.

Береза Эрмана, или каменная, распространена на Камчатке, Командорских островах, Сахалине, побережье Охотского моря и на Курилах. Это одна из основных лесообразующих пород региона, холодостойкая, теневыносливая, нетребовательная к плодородности и влажности почв.