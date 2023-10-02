В музей Петербурга вернули похищенные ордена маршала Казакова

По словам директора Валерия Крылова, следственные мероприятия продолжаются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли и вернули награды Героя Советского Союза, маршала артиллерии Василия Казакова в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил директор музея Валерий Крылов.

"28 сентября в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи был вскрыт факт хищения из экспозиции музея наград маршала артиллерии В. И. Казакова. Возбуждено уголовное дело. В результате принятых мер со стороны дирекции музея и правоохранительных органов все пропавшие музейные предметы были обнаружены и возвращены в музей", - рассказал Крылов.

Он также отметил, что проверочные и следственные мероприятия, которые должны будут установить причины и условия похищения, продолжаются. В пресс-службе музея в свою очередь подчеркнули, что все украденные ранее ордена подлинные, а некоторые из них относятся к категории редких.

Как ранее писал ТАСС, заявление о пропаже из экспозиции нескольких орденов поступило в полицию 28 сентября, тогда же была начата оперативная проверка.

Казаков был создателем и первым командующим нового рода войск - Противовоздушной обороны Сухопутных войск. Каждая операция, разработанная Казаковым, была технически уникальной, потери в операциях были минимальными.