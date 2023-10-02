Авиалесоохрана заявила о локализации всех лесных пожаров в Свердловской области

Новых возгораний за выходные не выявили, уточнили в организации

ТАСС, 2 октября. Специалисты локализовали все пожары в Свердловской области, новых возгораний за выходные не выявили, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

"По ситуации на 2 октября в регионе проводились работы по тушению восьми лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1,1 тыс. га, в Гаринском, Ирбитском, Серовском, Сотринском лесничествах. Все пожары локализованы. На тушении задействовано свыше 220 человек, более 30 единиц техники и воздушное судно. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки - три воздушных судна", - говорится в сообщении.

При этом за прошедшие двое суток в Свердловской области новых лесных пожаров не возникло. C 26 сентября во время действия режима ЧС в Свердловской области силами Авиалесоохраны, наземных лесных служб и привлеченных лиц потушены 44 пожара на площади, пройденной огнем, 1,2 тыс. га.