В Якутии для оценки числа белых медведей впервые применили ИИ

Ученые использовали специально обученную нейросеть для обнаружения объектов на изображениях

ЯКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект впервые применили при мониторинге популяции белых медведей в природном заповеднике "Медвежьи острова" на севере Якутии, он прошел с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщил директор по развитию АНО "Экологический центр "Экофактор", руководитель экспедиции Илья Черноок.

"С помощью БПЛА дальнего действия "Орлан-10" получили более 25 тыс. авиаснимков. <...> Обработать глазами такое количество фотографий во время экспедиции не представляется возможным. И поэтому впервые применили искусственный интеллект", - рассказал Черноок. Для обработки фотографий ученые использовали специально обученную нейросеть для оперативного обнаружения целевых объектов на фотоизображениях.

В этом году на севере Якутии реализовали второй этап "дорожной карты" по исследованию популяции белого медведя "Беломедвежья перепись". В 2022 году ученые исследовали остров Врангеля на Чукотке, в этом году впервые с помощью беспилотника провели съемку островной и материковой территории заповедника "Медвежьи острова".

Ученые произвели экологическую съемку всех островов архипелага "Медвежьи острова" и материковой части заповедника. "В ходе мониторинга встречено более 150 белых медведей. Точные результаты будут известны после камеральной обработки всех снимков", - добавил Черноок.

По прогнозам ученых, к 2050 году популяция белых медведей может сократиться на 30%. Сейчас ее примерная численность оценивается в 25-27 тыс. особей. На территории Якутии обитает лаптевская популяция с расчетной численностью 800-1200 особей.

Материалы экосъемки позволят произвести не только оценку численности и распределения популяции белого медведя на территории заповедника, но и предварительную оценку накопленного экологического вреда. "Совместно с руководством национального парка планируем привлечь Русское географическое общество, силы Военно-морского флота и волонтеров для проведения мероприятий по очистке территории заповедника от накопленного ущерба", - добавил собеседник агентства, уточнив, что ученые также планируют оценить возможности заповедника для развития экологического туризма.

Использование беспилотника

Ученые также выяснили, что беспилотник "Орлан-10" подходит для работы в Арктике: аппарат выдерживает диапазон температур от 30 градусов мороза до плюс 40 градусов и устойчив к ветровой нагрузке. Длина маршрутов составила 2,7 тыс. километров. "Получен большой объем инструментальных данных о белых медведях на территории природного заповедника "Медвежьи острова". Кроме того, данный проект подтвердил эффективность использования в Арктике технологии исследования белых медведей с помощью звена БПЛА с большой дальностью полетов", - отметил Черноок.

По результатам экспедиции ученые планируют создать картографический портал заповедника. "Будет разработана пятилетняя программа регулярного инструментального авиамониторинга заповедника с использованием БПЛА дальнего радиуса действия, также планируется создать на базе "Медвежьих островов" модельную территорию для ежегодных многолетних исследований популяции белого медведя с помощью инструментального авиамониторинга", - добавил Черноок.

Как отметил директор Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Иннокентий Охлопков, применение беспилотников представляет большой интерес в исследовании численности популяций не только белых медведей, но и других животных в Арктике, в том числе диких северных оленей.

О заповеднике

Природный заповедник "Медвежьи острова" создан в июне 2020 года. Он находится в ведении Национального парка "Ленские столбы", охватывает дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности и архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Архипелаг Медвежьи острова, в свою очередь, является одним из основных мест формирования родовых берлог белых медведей в Якутии - он расположен на территории Нижнеколымского района Якутии, состоит из морского (468 тыс. га - акватория, 14 тыс. га - острова) и материкового (333,5 тыс. га) кластеров.

По словам кандидата биологических наук, начальника отдела по науке и сохранению биоразнообразия ФГБУ "Национальный парк "Ленские столбы" Ларисы Шелоховской, территория заповедника отличается относительной доступностью, что позволяет ежегодно проводить практически всесезонный наземный и авиационный мониторинг. Полевые выезды прекращаются только в зимний период.

В 2020 году на территории заповедника был проведен первый в Якутии авиамониторинг численности белых медведей. Весной ученые проводят наземный мониторинг численности родовых берлог. "С 2021 года начали использовать фотоловушки, которые позволяют фиксировать присутствие белых медведей на наших кордонах и территории заповедника. В 2022 году совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН впервые в Якутии провели работы по спутниковому радиомечению белой медведицы для изучения передвижения", - рассказала Шелоховская.