В Улан-Удэ пройдет фестиваль классического танца

В мероприятии примут участие музыканты и артисты балета из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Красноярска, Новосибирска и Монголии

УЛАН-УДЭ, 2 октября. /ТАСС/. Фестиваль классического танца в честь самой известной в Бурятии балетной пары - народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева - состоится в Улан-Удэ в ноябре. В мероприятии примут участие музыканты и артисты балета из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Красноярска, Новосибирска и Монголии, сообщила журналистам первый заместитель министра культуры Бурятии Анна Никитина.

"Фестиваль проводится раз в пять лет. В этом году он приурочен в 100-летию Республики Бурятия. Мы с особым трепетом ждем мероприятие - будут показаны лучшие балетные спектакли, заглавные партии исполнят ведущие солисты из Большого театра, Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и не только. Приедут гости из разных городов РФ и Монголии", - сообщила Никитина.

По словам главного балетмейстера Бурятского театра оперы и балета Баярто Дамбаева, свое участие подтвердили артисты из Монгольского театра оперы и балета, Государственного Театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона, Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. В течение пяти дней фестиваля жители и гости Улан-Удэ смогут увидеть спектакли "Ромео и Джульетта", "Дон Кихот", "Красавица Ангара", "Лебединое озеро". 5 ноября состоится гала-концерт. Кроме того, запланированы встречи артистов, мастер-классы для студентов - учащихся Бурятского хореографического колледжа.

Главные партии в постановках исполнят премьер Большого театра Денис Родькин и прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард. Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко представят Субедей Дангыт, Камила Исмагилова, Юрий Выборнов, Новосибирский театр оперы и балета - Иван Оскорбин, Мариинский театр - солистка Татьяна Ткаченко. Прима-балерина Бурятского государственного театра оперы и балета Лия Балданова исполнит партию красавицы Ангары, а дирижировать оркестром на балете "Дон Кихот" будет Гэрэлцэцэг Туулайхуу из Монголии.

Лариса Сахьянова (1930-2001) и Петр Абашеев (1934-1997) стояли у истоков балетной школы в Бурятии. Первая профессиональная балерина, а в дальнейшем и педагог Сахьянова, окончившая Московское хореографическое училище при Большом театре, возглавляла Бурятское государственное хореографическое училище. Вместе с Абашеевым, выпускником Ленинградского академического хореографического училища, они преподавали в учебном заведении классический танец.