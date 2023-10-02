В Чувашии учителя получат звание народных за победы учеников на олимпиадах

Оно будет присваиваться учителям и преподавателям со стажем работы не менее 25 лет

ЧЕБОКСАРЫ, 2 октября. /ТАСС/. Звание народного учителя Чувашии будет присваиваться педагогам по результатам достижений учеников, включая их участие в олимпиадах и чемпионатах, а также при наличии авторских методик. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

Определен перечень документов, необходимых при представлении к присвоению почетного звания "Народный учитель Чувашской Республики".

"К наградным материалам <…> дополнительно [прилагается] <…> информация о результатах освоения обучающимися образовательных программ и показателях динамики их достижений выше средних в Чувашской Республике, список победителей и призеров конкурсов, чемпионатов, олимпиад школьников уровня не ниже регионального", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале органов власти республики.

Кроме того, кандидатам, за исключением учителей начальных классов, нужно будет представить список выпускников, поступивших в организации высшего образования по направлению подготовки, соответствующему профилю преподаваемого предмета. Также будут учитываться отзывы о педагогической и воспитательной деятельности, наличие инновационных учебно-методических пособий, программ и авторских методик.

Звание народного учителя республики будет присваиваться учителям и преподавателям со стажем работы не менее 25 лет. 27 сентября кабинет министров Чувашии поддержал установление до 40% надбавки к окладу для педагогов за присвоение данного звания.