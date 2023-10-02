В Нижнем Новгороде прошел турнир по программированию при участии 30 спортсменов

Местом проведения соревнований стал Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

ТАСС, 2 октября. Всероссийские соревнования по спортивному программированию "Кубок будущего" прошли в Нижнем Новгороде при участии 30 спортсменов, сообщили ТАСС в Федерации спортивного программирования.

Решение о проведении соревнований было принято после встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с представителями Олимпиадного движения и руководством Федерации спортивного программирования на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Сегодня в Нижнем Новгороде состоялись Всероссийские соревнования по спортивному программированию "Кубок будущего". 10 студенческих команд соревновались в дисциплине "программирование алгоритмическое". На турнире собрались 30 спортсменов из университетов Москвы, Московской области, Саратова, Воронежа, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Пензы", - сообщили в Федерации, уточнив, что всего в соревнованиях приняли участие 40 человек - это спортсмены и тренеры команд.

Местом проведения соревнований стал Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского.

Первое место заняла команда из Саратовского государственного университета, второе место досталось университету МИСиС, третье место заняли участники из Воронежского государственного университета.

Соревнования прошли 2 октября в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Организатор турнира - Федерация спортивного программирования. Общественная организация была создана октябре 2021 года по инициативе председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Сегодня отделения Федерации представлены в 89 регионах России.