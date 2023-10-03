На Чукотке отремонтируют объекты коммунальной инфраструктуры поселка Беринговский

По словам губернатора округа Владислава Кузнецова, в регионе также планируют организовать регулярные выезды медицинских бригад в удаленный населенный пункт

ТАСС, 3 октября. Единственную котельную, ЛЭП и другие объекты коммунальной инфраструктуры в арктическом удаленном поселке Беринговский отремонтируют власти Чукотки в 2024 году. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

"В следующем году будем либо реконструировать котельную, либо строить новую. В этом году проработаем, как стабилизировать ее работу. В следующем году проведем реконструкцию ЛЭП, что прекратит внеплановые отключения электроэнергии и скачки напряжения. По связи: будем требовать у сотовых и интернет-операторов предоставления услуг на заявленном уровне - сейчас качество связи и интернета низкие. Проведу соответствующую встречу в министерстве цифрового развития РФ", - написал губернатор округа.

Он добавил, что в приоритетных планах также перенос аптечного пункта в поселковую больницу и организация регулярных выездов медицинских бригад в удаленный населенный пункт для осмотра населения.

Все это губернатор Кузнецов рассказал после посещения поселка Беринговской 29 сентября в составе рабочей группы правительства Чукотского автономного округа. В течение дня делегация побывала в морпорту "Угольный", провела совещание с и.о. главы сельского поселения и пообщалась с жителями поселка. В программу были включены осмотр отгрузки угля для Чаунской ТЭЦ, Беринговской котельной, оценка экологической обстановки по месту и посещение проблемных мест в части экологии. А до этого, 27 сентября, губернатор представлял в Анадыре на совещании полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу план социально-экономического развития региона.

Кузнецов руководит регионом с марта, когда президент Владимир Путин назначил его на временно исполняющим обязанности губернатора. До этого он был вице-губернатором Курганской области (2019-2021 годы) и первым заместителем председателя правительства Луганской Народной Республики. В новую должность вступил 27 сентября.

Беринговский - поселок в Анадырском районе Чукотки. Там живут около 1 100 человек.