На Чукотку в рамках северного завоза доставили более 126 тыс. тонн груза

В частности, в регион направили продукты питания и технику

ТАСС, 3 октября. Более 126 тыс. тонн продовольствия, генерального груза и техники доставлены на Чукотку в рамках северного завоза, что составляет почти 80% от запланированного объема. Ориентировочная дата окончания северной навигации - 5 ноября, сообщил ТАСС начальник Департамента промышленной политики Чукотского АО Виктор Бочкарев.

"В Чукотский автономный округ доставлено более 126 тыс. тонн груза, что составляет 78% выполнения плана северного завоза по каботажу. Среди доставленного груза - продукты питания и социально значимые продукты, генеральный груз, техника", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что плановый срок окончания навигации каботажных перевозок 2023 года - 5 ноября. В октябре на территорию округа планируется прибытие более 15 теплоходов.

В Чукотском АО нет железных дорог, поэтому все грузы доставляются в регион морем, в период летней навигации, или по воздуху. Из-за логистических проблем в 2021 году на Чукотке навигация проходила со сложностями, в результате в некоторых торговых точках округа наблюдались перебои с поставкой продуктов. В 2022 году эти трудности были решены.