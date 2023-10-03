В Приамурье вывезли пестициды, доставленные в 2021 году в Приморье

Их количество составило более 300 тонн

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Пестициды, которые доставили из Амурской области в Приморский край в 2021 году, полностью вывезены из Приморья, сообщили ТАСС в правительстве края.

"Все пестициды увезли из Приморского края, с обеих площадок, в количестве 300 с лишним тонн", - сообщили в правительстве Приморья.

Пестициды были направлены в Приморский край для уничтожения согласно контракту, заключенному между государственным бюджетным учреждением (ГБУ) "Экология" Амурской области и приморской компанией "Зеленый город". В связи с невозможностью исполнения контракта компания "Зеленый город" обратилась в суд Приамурья с намерением расторгнуть договор и вернуть ядохимикаты в Приамурье. ГБУ "Экология" направила встречный иск о расторжении контракта из-за нарушения сроков оказания услуг. 12 октября 2022 года на заседании Арбитражного суда Приамурья стороны пришли к мировому соглашению.

Информация о том, что в Надеждинский район Приморья доставили для утилизации 100 тонн пестицидов из Приамурья с территории, где находится космодром Восточный, появилась в конце октября 2021 года и вызвала широкий общественный резонанс. Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении, власти края сообщали, что ведется работа по отмене решения о поставке отходов в регион и признанию недействительным контракта на утилизацию. Через несколько дней в Хорольском районе была обнаружена вторая партия отходов из Приамурья.