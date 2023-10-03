Абрамченко рассчитывает, что число снежных барсов на Алтае удвоится к 2030 году

Этому поспособствует расширение Сайлюгемского национального парка и меры по борьбе с браконьерством, уточнили в пресс-службе заместителя председателя российского правительства

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Расширение Сайлюгемского национального парка и меры по борьбе с браконьерством помогут к 2030 году удвоить численность снежных барсов в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя российского правительства Виктории Абрамченко.

"Популяция снежного барса находится на грани исчезновения, поэтому необходимо предпринять самые серьезные меры по защите животного. Предлагаем взять под охрану территорию обитания ирбиса, в том числе хребет Чихачева. Также необходимо запретить на этой территории возведение объектов капитального строительства. Важно провести грамотную разъяснительную работу с местными жителями, их права никак не будут нарушены: выпас сельскохозяйственных животных будет сохранен. Рассчитываем, что популяция снежного барса будет увеличена в два раза к 2030 году благодаря комплексу мер, предпринимаемых правительством", - заявила Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Она подчеркнула, что будут разработаны правила организации особо охраняемой природной территории, а также меры по социально-экономическому развитию близлежащих муниципалитетов. "Особенно важно принять меры социально-экономического развития. Необходимо обеспечить занятость местного населения и создать комфортную и безопасную среду для жизни граждан", - отметила вице-премьер.

Также Абрамченко поручила Минприроды России совместно с регионом подготовить план мероприятий по борьбе с браконьерством и сохранению редких видов животных. План мероприятий должен быть утвержден до ноября этого года. Также Минприроды поручено провести обследование охраняемых и близлежащих зон, в том числе пути миграции снежного барса, и включить их в границы защитной территории.

Кроме того, вице-премьер поддержала просьбу главы региона Олега Хорохордина и поручила исключить выдачу лицензий на право пользования недрами на соответствующих территориях. Это необходимо для сохранения уникальных природных комплексов региона и защиты животного мира.

Снежный барс (ирбис) является одним из 13 приоритетных объектов животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма" нацпроекта "Экология". Минприроды России разработаны и утверждены методические рекомендации по учету краснокнижных хищников. По оценкам экспертов, в России насчитывается не более 70-90 снежных барсов, на планете обитают от 4 тыс. до 6 тыс. особей. Из порядка 90 особей снежного барса, обитающих в России, около половины живут в высокогорьях Алтая.