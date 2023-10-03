3 октября, 05:37

В Новосибирской области заявили о планах обновить парк вагонов метро до 2029 года

Губернатор Андрей Травников отметил, что эта мера необходима

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Парк вагонов новосибирского метрополитена планируют полностью обновить до 2028 или 2029 года, сообщил ТАСС губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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"Мы ведем переговоры с АО "Трансмашхолдинг", лизинговыми компаниями для того, чтобы к концу 2024 года принять решение о начале закупки. В первой партии мы купим два-четыре состава, посмотрим, как они себя покажут в эксплуатации. И до 2028 или 2029 года есть намерение полностью обновить весь парк", - сказал Травников.

Он отметил, что обновление необходимо, так как к 2031 году срок эксплуатации вагонов метро в Новосибирске будет истекать.

В планы развития метро входит ввод в эксплуатацию станции "Спортивная" у новой ледовой арены, завершение второго перегона между станциями "Золотая Нива" и "Березовая Роща" и продление Дзержинской линии станциями "Гусинобродская" и "Молодежная" с созданием электродепо "Волочаевское" в конце линии. 

Теги:
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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