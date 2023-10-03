В ДФО отработали действия при возможных утечках аммиака, пожарах и ядерном ударе

Мероприятия прошли в рамках Всероссийской комплексной тренировки гражданской обороны

ТАСС, 3 октября. Всероссийская комплексная тренировка гражданской обороны прошла в регионах Дальнего Востока. По легенде, ЧП в разных городах произошли на железнодорожных вокзалах, в социальных объектах, местах массового скопления людей, сообщили ТАСС в региональных управлениях МЧС и ведомствах по делам ГО и ЧС.

"В Приморском крае в тренировке приняли участие 2 195 человек, было задействовано 416 единиц техники. По легенде, противник нанес одиночный ядерный воздушный удар на высоте 100 м боеприпасом мощностью 500 килотонн по одному из пунктов управления - объекту экономики", - сообщили ТАСС в Министерстве по делам ГО и ЧС Приморского края.

Спасатели отработали действия по эвакуации людей, материальных и культурных ценностей, выполнили оценку радиационной обстановки с помощью передвижной химико-радиометрической лаборатории. Она работает на базе автомобиля "Камаз" с оборудованием и датчиками, подключенными к единой сети наблюдения в составе краевого учреждения по пожарной безопасности.

В Амурской области, по легенде, произошел разлив химически опасного вещества из цистерн на железнодорожном вокзале. В ходе тренировки спасители развернули станцию специальной обработки одежды, посты радиационного, химического и биологического наблюдения, защитные сооружения гражданской обороны, подвижные пункты питания и привели в готовность сборный эвакуационный пункт.

На Камчатке специалистов задействовали при условной утечке аммиака. "Отработаны действия по спасению условных пострадавших с верхних этажей здания и тушению пожара, - отметил директор Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае Сергей Самойлюк. - После этого кинологи искали пострадавших, спасатели разбирали завалы вручную с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Сотрудники отряда по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов отработали действия по ликвидации утечки топлива".

Тренировка для якутских спасателей прошла на объекте энергетики: согласно легенде, произошла авария, возник пожар. Были отработаны эвакуационные мероприятия, на базе одной из школ развернули сборный эвакуационный пункт, учения включили в себя также медицинское обеспечение на территории республиканской больницы №1, были проверены учреждения сил сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны. Действия по эвакуации людей, оповещение и информирование населения о том, как нужно действовать при ЧП, различных видах угрозы, отработаны также в Забайкальском крае, Бурятии, на Сахалине и в Магаданской области.

Проверка системы оповещения

4 октября мероприятия Всероссийской комплексной тренировки гражданской обороны продолжатся. В регионах будет проведена комплексная проверка готовности систем оповещения населения, это делается для отработки информирования жителей и наработки практических навыков дежурно-диспетчерских служб и органов управления.

В департаменте по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края сообщили, что в среду будут запущены сирены и громкоговорители, пройдет замещение теле- и радиосигнала, смс-рассылка. Проверочный сигнал передадут в 10:40 (04:40 мск). "Для привлечения внимания населения будут запущены электросирены, что означает сигнал "Внимание всем!" После по каналам телерадиовещания будет передаваться речевая информация о проверке систем оповещения. В местах, где не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал "Внимание всем!" и речевую информацию будут передавать автомобили, оснащенные громкоговорителями", - сообщили в министерстве ГОЧС региона.