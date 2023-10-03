На Кубани вблизи горящего мусорного полигона не выявили загрязнения воздуха

По факту возгорания прокуратура Красноармейского района организовала проверку

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты не выявили превышения гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в населенных пунктах вблизи горящего мусорного полигона в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов исследования атмосферного воздуха проведены в населенных пунктах, ближайших к месту возгорания по направлению движения ветра: хутор Трудобеликовский, пос. Элитный, станица Полтавская Красноармейского района. По результатам лабораторных исследований превышение гигиенических нормативов загрязняющих веществ не установлено", - говорится в сообщении.

По факту возгорания на мусорном полигоне прокуратура Красноармейского района организовала проверку. "Прокуратурой района инициирована проверка соблюдения ООО МП "ЖКХ" Красноармейского района природоохранного законодательства, законодательства о противопожарной безопасности в связи с возгоранием на полигоне твердых коммунальных отходов 03.10.2023, устранения ранее выявленных нарушений", - сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на полигоне твердых бытовых отходов в 2 км от станицы Полтавской в Краснодарском крае произошло возгорание, площадь пожара составляет 5 га. Его локализоваи. По предварительным данным, никто не пострадал. Ранее власти района выдали собственнику полигона предписание о необходимости немедленно начать пересыпку полигона землей.