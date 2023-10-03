Красноярский край на выставке "Россия" представит пятиметровую скульптуру реки Енисей

Она каждый час будет оживать с помощью 3D-проекции

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Пятиметровую скульптуру реки Енисей, каждый час оживающую с помощью 3D-проекции, установят на стенде Красноярского края на международной выставке-форуме "Россия". Об этом ТАСС сообщил директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

"Главным объектом экспозиции Красноярского края на международной выставке-форуме "Россия" станет река Енисей. Енисей предстанет в виде пятиметровой скульптуры, раз в час оживающей за счет видеомеппинга и звука", - сообщил Черников.

По его словам, скульптура Енисея станет своеобразным гидом для посетителей стенда - каждый час будет воспроизводиться запись "экскурсии" по региону. Гости смогут узнать, из чего состоит экспозиция Красноярского края. К примеру, на стенде представят зоны экономики, туризма, инфраструктуры.

Также на стенде Красноярского края для детской и молодежной аудитории будет работать интерактивная игра. "В зоне экономического потенциала региона будет расположена небольшая модель ГЭС. На этой модели в игровой форме дети смогут управлять водой с помощью рычагов, получая тем самым энергию. В ходе игры участники узнают принцип работы ГЭС", - пояснил Черников.

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.