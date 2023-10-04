На Чукотке заявили о выполнении более чем на 90% плана северного завоза угля

Большая часть топлива предназначается для предприятий энергетики, сообщил руководитель Департамента промышленной политики региона Виктор Бочкарев

ТАСС, 4 октября. Более 260 тыс. тонн угля доставлено на Чукотку в рамках летней навигации, что составляет 92% от заявленного объема топлива для завоза. В настоящий момент доставленный уголь распределяют по населенным пунктам округа, сообщил ТАСС руководитель Департамента промышленной политики Чукотского АО Виктор Бочкарев.

"В округ уже доставлено почти 262 тыс. тонн угля, что составляет 92% от запланированного объема. Большая часть завезенного топлива предназначена для предприятий энергетики, оставшаяся - для нужд ЖКХ. Также продолжается завоз в округ бензина, дизтоплива, авиационного керосина", - сообщил Бочкарев.

Он добавил, что в настоящий момент уголь развозят по населенным пунктам округа, в том числе отправляют и в удаленные села. Планируется, что северный завоз топлива на Чукотку будет завершен к началу ноября.

Также на Чукотку продолжается завоз продовольствия. Плановый срок окончания навигации каботажных перевозок 2023 года - 5 ноября. В октябре на территорию округа планируется прибытие более 15 теплоходов.

В Чукотском АО нет железных дорог, поэтому все грузы и топливо доставляются в регион морем, в период летней навигации, или по воздуху. Из-за логистических проблем в 2021 году на Чукотке навигация проходила со сложностями, в результате в некоторых торговых точках округа наблюдались перебои с поставкой продуктов. В 2022 году эти трудности были решены.