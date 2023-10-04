На Камчатке капитан судна предстанет перед судом за незаконную добычу 45 тонн краба

Ущерб от его действий составил почти 290 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Капитан рыболовецкого судна предстанет перед судом за незаконный вылов 45 тонн краба на Камчатке. Ущерб, причиненный природным ресурсам от действий обвиняемого, составил почти 290 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в Telegram-канале.

"Его противоправная деятельность пресечена правоохранителями, которыми изъята партия изготовленной на судне продукции весом свыше 45 тонн. Ущерб, причиненный природным ресурсам, составил 287 млн рублей, в связи с чем прокуратура предъявила иск о его возмещении. Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, являясь капитаном промыслового судна и не имея необходимых разрешительных документов на вылов водных биологических ресурсов, добывал краба синего в Западно-Камчатской промысловой подзоне Охотского моря.