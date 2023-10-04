Во Владивостоке в 2028 году планируют завершить реновацию района Голубиная падь

Проект комплексного развития территории рассчитан на 10 лет, отметил министр строительства региона Виталий Блоцкий

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Реновацию района Голубиная падь во Владивостоке планируется завершить 2028 году, комплексное развитие территории в районе Дальпресса рассчитано на 10 лет, сообщил ТАСС министр строительства Приморского края Виталий Блоцкий.

"По территории, расположенной в районе улицы Герцена (Голубиная падь) в городе Владивостоке, в целях обеспечения комплексного развития территории по инициативе правообладателей проведен комплекс проектных работ по разработке мастер-плана данной территории, подготовлена дорожная карта, проведены рабочие совещания, по результатам которых определены дальнейшие мероприятия по реализации проекта. Запланированный срок реализации - с 08.2023 года по 11.2028 года", - сообщил Блоцкий.

Договор о комплексном развитии территории в районе Дальпресса, заключенный в 2022 году, подразумевает реализацию проекта в срок 10 лет.

В феврале 2022 года пресс-служба городской администрации сообщала, что район Голубиная падь, который сейчас застроен малоэтажными жилыми домами, станет первой во Владивостоке территорией для реализации проекта комплексного развития. Здесь планируется построить 170 тыс. кв. м жилья, обеспечив им около 6 тыс. человек, помимо жилых домов здесь должен появиться детский сад, общественные пространства, в планах - развитие улично-дорожной сети.

Решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока было принято президентом РФ Владимиром Путиным. По его поручению ведется разработка мастер-планов для 25 из 66 городов Дальневосточного федерально округа. В список вошли все столицы дальневосточных субъектов, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек.