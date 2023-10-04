На Чукотке участники спецоперации могут бесплатно получить земельные участки

В частности, их можно использовать для ведения садоводства или индивидуального жилищного строительства

ТАСС, 4 октября. Депутаты окружной думы Чукотки расширили перечень лиц, имеющих право на бесплатные земельные участки. В него вошли военнослужащие, добровольцы, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ, участвующие в специальной военной операции, и члены их семей. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Документ устанавливает право предоставления на территории ЧАО земельных участков в собственность бесплатно военнослужащим, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, и лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, которые на день завершения своего участия в специальной военной операции были зарегистрированы по месту жительства или по месту пребывания на территории Чукотки, а также членам семей указанных военнослужащих и лиц, погибших вследствие увечья или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что земельные участки можно использовать для ведения садоводства, огородничества для собственных нужд, для ведения личного подсобного хозяйства или для индивидуального жилищного строительства.

Также на Чукотке мобилизованным гражданам и добровольцам компенсируют 100% расходов на услуги ЖКХ. Члены их семей могут бесплатно научиться водить автомобиль, получить бесплатную юридическую помощь. Студентам - детям мобилизованных - оплачивают проживание в общежитиях вузов и ссузов, члены семей освобождены от оплаты услуг детских садов. Получившим ранение полагается единовременная поддержка в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Семьям погибших в спецоперации выплатят 3 млн рублей. Меры поддержки регионального уровня предоставляются в дополнение к федеральным.