В бюджете Приморья на строительство арендного жилья предусмотрели 4,5 млрд рублей

В 2023 году на эти цели было заложено 1,3 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Средства в размере 4,5 млрд рублей предусмотрены в бюджете Приморья для финансирования строительства арендного жилья в 2024 году, сообщил ТАСС министр строительства региона Виталий Блоцкий.

"В целях финансирования строительства на 2024 год бюджетом Приморского края предусмотрены средства в размере 4 500 000 тыс. рублей", - сообщил собеседник. В бюджете на 2023 год на эти цели было заложено 1,3 млрд рублей на строительство арендного жилья в Арсеньеве.

По его словам, за девять месяцев уже введено в эксплуатацию 656 арендных квартир в четырех муниципалитетах, сейчас строится еще девять домов в шести муниципальных образованиях, эти работы запланированы на 2023-2025 год. В 2024-2027 году планируется построить еще пять многоквартирных домов в четырех муниципалитетах края. Блоцкий напомнил, что в Приморском крае реализуется несколько федеральных и региональных программ льготного ипотечного кредитования, таких как "Дальневосточная ипотека", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", "Льготная ипотека" со ставкой 7%, региональная программа "Доступная ипотека" и другие.

"Самой популярной в Приморском крае является "Дальневосточная ипотека". По состоянию на 30.08.2023 по программе в крае выдано 21 714 кредитов на сумму 98 395,47 млн рублей (на втором месте Якутия - 17 078 кредитов, на третьем месте Хабаровский край - 10 559 кредитов)", - отметил Блоцкий.

Возможность получить квартиру в аренду по цене вдвое ниже рыночной в Приморском крае предоставляется работникам образования, здравоохранения, силовых структур, а также ключевых предприятий региона. Через три месяца после заселения граждане могут приобрести эти же квартиры по программе "Доступная ипотека".

По итогам Восточного экономического форума 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ДОМ.РФ и региональными властями построить в Дальневосточном федеральном округе наемные дома для не менее чем 10 тыс. человек, в том числе молодых специалистов и студентов. Арендные платежи для них будут ниже рыночных за счет субсидий из региональных и федерального бюджетов.