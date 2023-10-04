В Кизилюрте перенесли празднование Дня города

Дата празднования неизвестна

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Празднование 60-летия Кизилюрта, запланированное на 7 октября, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Как вы все знаете, 7 октября мы планировали грандиозно отпраздновать наш с вами общий праздник - 60-летие родного Кизилюрта. Но, по понятным причинам, праздничного настроения в городе нет. В связи с этим администрация городского округа приняла решение перенести дату празднования на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Накануне источник в администрации города сообщил ТАСС, что в здании мэрии прошли следственные мероприятия, главу города Магомеда Магомедова задержали.

Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. Ранее он занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год был министром физической культуры и спорта Дагестана.