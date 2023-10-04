Полпред в УрФО заявил, что за 6 лет в округе благоустроили более 7 тыс. территорий

По словам Владимира Якушева, в округе реализуется 141 проект КРТ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. территорий благоустроено с 2017 года благоустроено в Уральском федеральном округе (УрФО) с учетом пожеланий его жителей. Об этом сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

"Новостройки должны быть обеспечены необходимыми объектами социальной, инженерной, транспортной и коммерческой инфраструктурой. Особое внимание изначально нужно уделять созданию комфортной и гармоничной городской среды. <…> Начиная с 2017 года в УрФО только с учетом мнения жителей благоустроено свыше 7 тыс. территорий", - сказал он на пленарном заседании "Человекоцентричность в строительной отрасли".

Якушев добавил, что для этой работы в округе реализуются проекты в рамках нацпроектов и с применением механизма инфраструктурного меню. Кроме того, одним из механизмов, способствующих прямому диалогу жителей, бизнеса и властей, по его словам, является комплексное развитие территорий. "В УрФО уже реализуется 141 проект КРТ (комплексного развития территорий), по 13 проектам уже выдано разрешение на строительство свыше 200 тыс. кв. м жилья", - добавил полпред.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге с 3 по 6 октября. Организаторы ожидают, что в выставке примут участие около 500 компаний из 33 регионов РФ и шести других стран.