В Приморье создали открытки с дополненной реальностью о леопардах

Их выпустили ограниченным тиражом в количестве 350 экземпляров

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Учащиеся школы креативных индустрий филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) во Владивостоке создали первые открытки с дополненной реальностью, посвященные дальневосточному леопарду. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

"Самые редкие крупные кошки планеты - дальневосточные леопарды - впервые появились на интерактивных открытках с дополненной реальностью. Авторские почтовые карточки, которые будут распространяться по всей России, "оживают" в руках пользователей благодаря QR-кодам. Уникальный проект запустили школа креативных индустрий во Владивостоке и дирекция заповедников "Земля леопарда", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония запуска серии открыток на тему "Леопард и вода" прошла на площадке школы креативных индустрий филиала РГИСИ. Почетные гости и авторы дизайна карточек погасили уникальные открытки специальным почтовым штемпелем и поставили свои подписи. Все участники церемонии смогли отправить выбранные открытки через официальный почтовый ящик "Почты России". "Использование технологий дополненной реальности поможет поднять осведомленность общества о проблемах окружающей среды и необходимости сохранения уникальных видов животных, к которым относится и дальневосточный леопард", - отметила директор филиала РГИСИ во Владивостоке Нина Шульгина.

Задача проекта - рассказать широкой аудитории об уникальном дальневосточном леопарде, привлечь внимание к проблемам сохранения пятнистого хищника и его дома, а также поднять более общую проблему сохранения исчезающих видов животных в рамках актуальной экологической повестки. "На открытках предстают не только леопарды, но и другие составляющие дальневосточной идентичности - формируется цельная цепочка взаимосвязанных образов. И в свою очередь, вдохновляет то, что в каждом рисунке прослеживается интересное осмысление образа пятнистого хищника и истории его сохранения", - обозначила заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по экологическому просвещению и международному сотрудничеству Мария Окулова.

В пресс-службе "Почты России" ТАСС сообщили, что в серию вошли 7 почтовых карточек, они выпущены ограниченным тиражом - 350 экземпляров. Отправить их можно только из Приморья - региона, где дальневосточные леопарды живут в естественной среде. В каждую открытку интегрированы технологии дополненной реальности с видеокадрами, снятыми фотоловушками "Земли леопарда". При наведении камеры смартфона на QR-код, изображение "оживает" - появляется видеоистория.

Школа креативных индустрий во Владивостоке - структурное подразделение филиала РГИСИ. Учреждение является частью культурно-образовательного комплекса, который строится по поручению президента РФ Владимира Путина. Школа проводит бесплатное обучение подростков от 12 до 17 лет по дополнительным образовательным программам в шести студиях: театр-синтез (театр и театральные технологии), анимация, дизайн, фото- и видеопроизводство, звукорежиссура и современная электронная музыка, современные интерактивные технологии (VR/AR).