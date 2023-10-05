В Калмыкии стартовал конный поход, посвященный 80-летию освобождения региона

Участники похода преодолеют порядка 250 км по маршруту Малые Дербеты - Хулхута - Элиста

ЭЛИСТА, 5 октября. /ТАСС/. Около 30 всадников отправились в десятидневный поход, посвященный 80-летию освобождения Калмыкии от гитлеровских захватчиков. Участники похода преодолеют порядка 250 км по маршруту Малые Дербеты - Хулхута - Элиста в память о героизме бойцов, сообщил ТАСС один из организаторов мероприятия Бакур Зургадаев.

"Ключевую роль в защите и освобождении Калмыкии сыграли войска 51-й и 28-й армий Сталинградского фронта, которые в течение нескольких месяцев обороняли территорию нашего региона от атак противника, а затем решительными и мощными ударами отбросили оккупантов на запад. Свой вклад в освобождение родной республики внесла 110-я Калмыцкая кавалерийская дивизия Закавказского фронта, которая в августе - сентябре 1942 года защищала стратегическую железную дорогу Кизляр - Астрахань, а в январе 1943 года совместно с частями 28-й армии освободила Башанту, очистив от захватчиков последний клочок нашей земли. Памяти этих знаменательных событий мы посвятили 10-дневный конный поход, старт которому дан сейчас в поселке Малые Дербеты", - сказал он.

Около 30 всадников стартовали от сохранившегося в поселке Малые Дербеты в своем историческом облике здания штаба 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии Закавказского фронта. К мемориальному комплексу "Никто не забыт, ничто не забыто" были возложены венки и цветы. По словам Зургадаева, участники похода, самому младшему из которых 12 лет, а самому старшему - 75 лет, преодолеют расстояние в 250-270 км до поселка Хулхута Яшкульского района, имеющего звание "Населенный пункт воинской доблести". Затем уже на автомобилях участники похода доберутся до Элисты, где 14 октября пройдет парад.

"Проект, поддержанный главой республики Бату Хасиковым, призван усилить патриотическое воспитание молодого поколения, треть участников похода - юнармейцы, школьники и студенты. Они должны знать историю своей страны, имена героев, уважительно относиться к памятным датам", - добавил Зургадаев.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались 43,2 тыс. уроженцев Калмыкии. За боевые заслуги около 4 тыс. воинов из Калмыкии были награждены орденами и медалями. 22 уроженца региона, проявившие исключительное мужество и героизм, были удостоены звания Героя Советского Союза.

Бойцы 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии в начальный период войны совершили подвиг на берегах Дона, сдержав натиск многократно превосходивших сил противника, благодаря чему подразделения всего южного фронта смогли отойти на выгодные позиции и подготовиться к обороне Сталинграда и Северного Кавказа. В 1943 году дивизия освободила около 100 населенных пунктов Ростовской области, Ставропольского края, Дагестана и Калмыкии.