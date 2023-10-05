В пяти регионах Дальнего Востока стартует туристическая экспедиция по БАМу

Участниками тура выступают эксперты туротрасли из разных регионов России

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 октября. /ТАСС/. Экспедиция из представителей туротрасли стартует в пяти регионах Дальнего Востока для продвижения туристических возможностей Байкало-Амурской магистрали. Об этом ТАСС сообщили в туристско-информационном центре (ТИЦ) Приамурья.

"На Дальнем Востоке стартовал проект "БАМ туристический" - это экспертный тур для представителей туротрасли, направленный на продвижение туристических возможностей Байкало-Амурской магистрали и развитие межрегиональных связей", - сказали в ТИЦ.

В рамках проекта три группы экспертов отправятся в недельную экспедицию по БАМу. Участниками тура выступают эксперты туротрасли из разных регионов России, представители туристических организаций и органов власти, ответственных за развитие туризма в регионах-организаторах тура, а также лидеры мнений. Каждая группа начнет свое знакомство с магистралью со своей точки "входа" на маршруты по БАМу. Тур первых двух групп стартовал 5 октября в Хабаровске и в Улан-Удэ, маршрут третьей группы начнется в Якутске 6 октября, далее 10 октября, все три группы экспертов встретятся на территории Амурской области в Тынде, где пройдет стратегическая сессия и начнется заключительная часть тура, уже по Приамурью.

В рамках экспедиции экспертам будут представлены ключевые объекты экологического, промышленного, историко-культурного, этнографического туризма, расположенные вдоль БАМа. В их числе - природные достопримечательности Северного Байкала, Чарские пески, Норский заповедник, природные комплексы хребта Мяо-Чан. В части промышленных объектов в программе экспедиции - знакомство с работой таких предприятий, как Горно-металлургический комбинат "Удокан", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, космодром Восточный, "Ургалуголь".

Как уточняется, мероприятие позволит сформировать единый межрегиональный подход к продвижению туристического потенциала Байкало-Амурской магистрали, а также выработать консолидированную программу поддержки туризма в зоне БАМа в контексте юбилейных мероприятий по празднованию 50-летия магистрали.

Инициатива создана в рамках меморандума о взаимодействии в развитии туризма в зоне БАМа, который был подписан в этом году в ходе Восточного экономического форума. Намерение сотрудничать скрепили подписями представители Амурской области, Хабаровского и Забайкальского краев, Республики Саха (Якутия) и Республики Бурятия.