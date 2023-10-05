Под Новосибирском построили дорогу до синхротрона СКИФ

Ожидается, что она снизит нагрузку на транспортную сеть наукограда в два раза

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Почти километровый участок дороги ведущий до площадки мегасайенс-проекта - источника синхротронного излучения СКИФ построили в новосибирском наукограде Кольцово. Ожидается, что дорога снизит нагрузку на транспортную сеть наукограда в два раза, сообщил в пресс-центре ТАСС глава Кольцово Николай Красников.

Это почти километровый участок дороги, ведущий от тоннеля, соединяющего нас с Первомайским районом Новосибирска, на площадку "СКИФ" и "Вектор". Это будет самый короткий путь с тротуарным маршем. Хорошая дорога с мостовым переходом, она уже построена. Это будет прорыв для нас дорожный, потому что сейчас весь транспорт идет через Кольцово и рассыпается дальше на Академгородок и на Ленинско-Кузнецкое направление", - сказал Красников.

Благодаря вводу новой дороги трафик должен снизиться в два раза, сейчас он составляет около восьми тысяч машин в сутки. По словам мэра наукограда, в связи с увеличением транспортной сети Кольцово и растущим населением, администрация планирует в следующем году запуск в нем первых муниципальных маршрутов общественного транспорта. "Они должны быть разумно устроены и разумно дополнять друг друга", - подчеркнул мэр.

Центр коллективного пользования "СКИФ" - уникальный по характеристикам источник синхротронного излучения поколения 4+, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. Стоимость проекта - 47,3 млрд рублей. Планируется, что исследования на установке начнутся в начале 2025 года. В проекте мегасайенс установки ЦКП "СКИФ" запланировано 30 экспериментальных станций, первые шесть будут запущены к концу 2024 года, на их создание уже заключены госконтракты.